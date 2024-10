L'ANC demana a socis i simpatitzants "reactivar" la sectorial Treballadors per la Independència

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -

L'ANC ha demanat als seus socis i simpatitzants "reactivar" la sectorial Treballadors per la Independència per tornar-la a posar en marxa en el context actual.

En una carta del secretari nacional de l'ANC, Albert-Jordi Vendrell, a la qual ha tingut accés Europa Press, assegura que en la fase que comencen "com a moviment i poble, torna ser necessària l'organització de tota la força col·lectiva".

"Torna a ser necessari saber treballar plegats per transmetre als treballadors catalans els beneficis de la independència i de la república catalana", afegeix la missiva.

Es tracta, segons Vendrell, d'assolir la "sobirania nacional" per decidir com organitzar-se, a què destinar la riquesa generada pel treball dels ciutadans i també per saber quines estructures, necessitats bàsiques i serveis públics i socials calen.

"Es tracta també de compartir les experiències de la història de la classe treballadora dels Països Catalans i d'explicar que volem continuar promovent l'ús social de la nostra llengua i de compartir-la amb els nostres conciutadans que encara no han adoptat el català com a llengua pròpia. Volem enfortir-nos com a classe i com a nació", subratlla.

També explica que està en contacte amb companys de l'última etapa de la sectorial i que alguns que tenen interès a tirar-la endavant, i ha constatat que així podrien participar en el procés de debat del nou full de ruta de l'ANC: "Entre tots podrem definir de quina manera podem ser més útils".