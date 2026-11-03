L'ANC demana secundar la vaga des d'espais de mobilització independentista

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
L'ANC ha demanat a tothom qui vulgui secundar la vaga general de l'11 de novembre que ho faci des d'espais de mobilització independentista i que pengin senyeres i estelades al balcó "per denunciar la hipocresia dels partits que sustenten el règim monàrquic del 78".
"Que la reivindicació sigui inequívoca: volem un habitatge digne, i només el podrem garantir amb un estat propi. La solució a l'emergència de l'habitatge passa, necessàriament, per la independència", han destacat en un comunicat.
Malgrat reconèixer que l'accés a l'habitatge és un dels principals problemes per a una vida digna a Catalunya, constaten que la vaga s'inscriu "en un marc polític espanyol" que com a independentistes volen superar.
A més a més, recorden que té lloc 18 dies abans d'unes eleccions generals, per la qual cosa "corre el risc de quedar capitalitzada pels mateixos que han governat l'Estat mentre la crisi s'agreujava".
Per això, apunten que cap solució serà estable mentre el dret a l'habitatge de les famílies catalanes depengui de la resta d'Espanya i de les sentències "d'un tribunal que rebutja sistemàticament" les lleis catalanes sobre aquesta qüestió.