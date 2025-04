L'ANC demana mobilitzar-se aquest dissabte a Sants per Rodalies i "saturar" les oficines de reclamacions

BARCELONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -

L'ANC ha convocat aquest dissabte una manifestació a les 12.00 hores a l'estació de Sants de Barcelona per protestar per les incidències a Rodalies, per la qual cosa crida a la mobilització i a "saturar de queixes" les oficines de reclamacions com a acció de protesta.

La convocatòria arriba després de les múltiples incidències de les darreres setmanes en el sistema ferroviari, que també han comportat la celebració d'un ple monogràfic al Parlament sobre aquesta qüestió que va acabar reprovant la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i demanant-ne el cessament.

A partir de les 12.00 hores, l'ANC anima els usuaris de Renfe a arribar amb tren fins a l'estació de Sants des de tots els racons de Catalunya i, bitllet en mà, "saturar de queixes" les oficines de reclamacions.

La iniciativa, amb el lema 'Independència! És l'única via', s'emmarca en la campanya d'accions i l'argumentari de l'entitat independentista, que presideix Lluís Llach, per criticar "les conseqüències de l'espoli fiscal i la manca d'inversió deliberada de l'Estat a Rodalies", que es va engegar al gener.

INDEPENDÈNCIA

Per l'ANC, l'única fórmula per posar fi a "l'embolic de Rodalies i que els usuaris catalans tinguin el servei de tren que mereixen pels impostos que paguen, només passa per la independència".

"En cap cas una empresa mixta filial de Renfe que depengui de l'Estat espanyol no solucionarà el problema de fons: l'espoli fiscal continuat i no poder gestionar íntegrament les nostres infraestructures", afegeixen.

Posteriorment, l'ANC s'adherirà a la manifestació per l'habitatge que tindrà lloc dissabte a la tarda després que el Sindicat de Llogaters hagi fet el mateix amb la del matí en assegurar que "el transport públic i l'habitatge són infraestructures bàsiques per al país i la gent treballadora".