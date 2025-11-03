L'ANC demana que la dimissió de Mazón no tapi la seva gestió "negligent i criminal" de la dana

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
L'ANC ha demanat aquest dilluns que el discurs i la dimissió del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, no tapi la seva gestió "negligent i criminal" de la dana.
En una anotació a X recollida per Europa Press, ha constatat que, malgrat la decisió de Mazón de deixar la presidència de la comunitat Valenciana, s'"aferra a l'escó de diputat".
"No dimiteix per voluntat pròpia, l'ha fet caure el poble valencià després d'un any de protestes continuades", destaca l'entitat independentista.