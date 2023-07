L'ANC demana als partits independentistes un "bloqueig" al Congrés fins a la independència

Creu que cap president reconeixerà l'autodeterminació ni posarà fi a l'"espoli fiscal"

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

L'ANC ha demanat aquest dilluns als partits independentistes "confrontar amb l'Estat, afeblir-lo a través del bloqueig i mantenir-se ferms fins a assolir la independència" de Catalunya, després de les eleccions generals d'aquest diumenge, en les quals ERC i Junts van aconseguir set escons cadascun.

"Si els partits independentistes no hi estan disposats, que facin un pas al costat perquè la societat civil, que s'obrirà camí als carrers i institucions, faci la independència", ha afegit en un comunicat l'entitat presidida per Dolors Feliu.

Ha demanat aprofitar aquesta oportunitat per "fer la independència i fer efectiu el referèndum de l'1-O com l'únic objectiu del bloqueig independentista al Congrés i a la formació d'un govern a l'Estat espanyol".

"No necessitem salvapàtries de pàtries alienes, ha arribat l'hora de salvar la nostra", ha afegit, i ha assegurat que el resultat dels partits independentistes --que han perdut nou diputats respecte a les generals del 2019-- reflecteix un desencantament dels votants independentistes.

Considera que, després d'aquesta legislatura, els partits independentistes han de ser conscients que "només perpetuen falsos diàlegs o ploren a través d'un victimisme innocu per no liderar el moviment i fer efectiva la independència".

"Prou enganys! Cap president espanyol reconeixerà els nostres drets legítims com a nació, que vol esdevenir un estat, ni la fi de l'espoli fiscal ni la fi de la repressió", ha dit l'ANC, que creu que l'única solució per a Catalunya és la independència, guanyi qui guanyi a l'Estat.