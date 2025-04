L'ANC demana 12 anys de presó per als policies que van buidar l'ull a Roger Español

L'activista reclama 320.632 euros als policies i al Govern espanyol

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), com a acusació popular, ha sol·licitat 12 anys de presó per als 4 agents de la Policia Nacional que van intervenir en l'actuació que va provocar la pèrdua d'un ull a l'activista Roger Español l'1 d'octubre del 2017, segons ha informat en un comunicat aquest dimarts.

En l'escrit d'acusació, que ha avançat 'El Nacional' i al qual ha tingut accés Europa Press, l'ANC en considera responsable civil subsidiari el Ministeri d'Interior i aprova la quantitat que reclama Español per les lesions i seqüeles patides, tant físiques com psicològiques.

En concret, l'activista reclama 320.632 euros als policies i al Govern espanyol per les lesions.

ACTUACIÓ L'1-O

Segons l'acusació popular, l'1 d'octubre un grup de persones es van asseure al carrer Sardenya de Barcelona com a forma de protesta pacífica tant per la decisió de les autoritats judicials d'impedir el referèndum d'autodeterminació com per la manera en què els policies estaven executant "violentament" l'ordre als col·legis electorals.

Sosté que van fer servir les defenses reglamentàries per dispersar-los i que el cap del grup va ordenar que disparessin bales de cautxú, una ordre compartida i acceptada pels 4 acusats "conscients de l'alta probabilitat que provocarien lesions de gravetat atenent la proximitat dels manifestants".

En total, van disparar 17 bales per desallotjar el carrer; va ser en aquest context quan, segons l'acusació, l'escopeter va empènyer Español i, en demanar-li explicacions, "va disparar contra ell dues vegades amb les escopeta de bales de cautxú", tot i que sense impactar-lo.

L'acusació sosté que va ser la tercera bala la que li va impactar a la part dreta de la cara i li va provocar la pèrdua d'un ull.

INTÈRPRETS

L'ANC ha sol·licitat que en el judici oral als quatre agents hi hagi presència d'intèrprets de català i castellà.

Defensen que, d'aquesta manera, les parts podran "declarar o manifestar-se en la llengua oficial que decideixin" i que aquest dret té com a objectiu garantir un judici just i equitatiu.

També reclama la identificació dels agents per vincular-los directament a les accions denunciades i poder-los assignar responsabilitats penals concretes, i l'aportació d'antecedents penals per determinar les circumstàncies que puguin influir en la pena.