L'ANC defensa les demandes dels pagesos i demana rebre'ls amb estelades a Barcelona

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

L'ANC ha manifestat aquest dimecres el seu suport a les exigències dels pagesos i ha demanat rebre'ls amb estelades quan arribin a Barcelona.

"Compartim les demandes de l'agricultura catalana, abandonada pel Govern, més preocupat per pactar a Madrid que de governar a Catalunya. Anem a les tractorades, que avui entraran a Barcelona, a mostrar el nostre suport. Visca la llengua, la terra i la gent que hi treballa!", han destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Així, han demanat que els ciutadans els rebin amb estelades a partir de les 13.00 hores a l'avinguda Baix Llobregat, sota la B-23, i al pont del carrer Almassora, sobre la Meridiana, i que els acompanyin a peu a protestar per les cruïlles del passeig de Gràcia i l'avinguda Diagonal a partir de les 14.30 hores.