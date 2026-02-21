L'ANC critica una "pràctica de l'autonomisme" per part dels partits independentistes

BARCELONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Assamblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha criticat aquest dissabte una "pràctica de l'autonomisme" dels partits independentistes i ha afegit que aquesta postura no els portarà mai a dominar les institucions catalanes.
Així s'ha expressat en un acte polític de l'ANC a l'Ateneu Barcelonès, que ha servit com a tancament de la XIV Assamblea General Ordinària de l'organització, en el qual també han participat el coordinador d'Incidència Política, Josep Vila, i la secretària nacional, Anna Ariño, a més d'altres càrrecs que han exposat les futures línies estratègiques, campanyes i accions de l'entitat.
Llach ha assenyalat que practicar l'autonomisme "neteja la cara al Govern espanyol, empobreix la qüestió catalana en totes les cancelleries internacionals i dona a l'Estat espanyol, sense importar si és de dretes o d'esquerres, l'oportunitat de derruir l'entramat nacional català".
Així, ha sostingut que l'ANC buscarà animar als catalans a "participar, col·laborar, inscriure's i lluitar" junt amb l'entitat.
Per la seva banda, Vila ha remarcat que volen que els partits "tornin a posar la independència en el centre de la seva estratègia" i que els toca assenyalar quan no ho fan.