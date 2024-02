L'ANC critica que l'Audiència de Barcelona hagi "decidit deixar fora" del judici cinc policies de l'1-O

BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

L'ANC ha criticat que l'Audiència de Barcelona hagi "decidit deixar fora" cinc comandaments de la Policia Nacional després d'haver ratificat la decisió del jutjat d'instrucció 7 de processar 46 agents per les càrregues de l'1-O a la ciutat.

En un comunicat aquest dijous, l'organització independentista, que exerceix com a acusació popular, ha criticat que el tribunal hagi desestimat asseure al banc dels acusats cinc agents més "malgrat haver demanat formalment que anessin a judici i que la sala hagi valorat la temeritat i la passivitat culpable dels comandaments".

Ha celebrat que s'hagi processat 46 agents per delictes de lesions i contra la integritat moral i que el tribunal apunti "que alguns agents van mentir en dir que no eren al lloc dels fets, malgrat que el material audiovisual aportat ho desmenteix".

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha assegurat que continuaran "ferms" contra les vulneracions de drets humans que assegura que van cometre els policies, i ha lamentat que alguns n'hagin quedat impunes, en les seves paraules.

L'ANC, juntament amb Irídia, treballen per formular les acusacions concretes per a cadascun dels 46 agents processats i preparen les proves per al judici, que esperen "llarg i complicat a causa del nombre" d'acusats.