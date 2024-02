L'ANC critica que l'"amnistia parany" pugui beneficiar els policies de l'1-O

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

L'ANC ha criticat aquest dilluns que la llei d'"amnistia parany" pugui beneficiar els 46 policies processats per les càrregues de l'1-O a Barcelona.

L'entitat independentista ha retret que amb aquesta mesura es podria arribar a no celebrar el judici, en una publicació a X recollida per Europa Press.

Ha apuntat que la mateixa ANC, presidida per Dolors Feliu, fa anys que exerceix d'acusació particular en aquesta causa, i ha afegit que "aquesta vulneració dels drets humans no pot ser mai amnistiada".