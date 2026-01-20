L'ANC critica que l'acord de finançament no suposa un "avenç substancial" i demana rebutjar-lo

Demanen que "qualsevol acord econòmic no serveixi per frenar la lluita per la independència"
L'Assemblea Nacional Catalana considera que l'acord de finançament assolit entre ERC i el Govern central no suposa "cap avenç substancial i afebleix la posició negociadora de les institucions catalanes", per la qual cosa ha demanat als partits independentistes que el rebutgin.
Així ho han expressat en una roda de premsa aquest dimarts a la seu de l'ANC, en la qual han intervingut la vicepresidenta, Nohemí Zafra; el coordinador d'Estratègia i Discurs, Benet Oliva, i el membre de la sectorial d'economistes de l'ANC, David Ros.
Segons Oliva, a aquesta proposta li "falta concreció" i ha dit que hi ha hagut, a parer seu, diversos incompliments respecte a l'acord signat per ERC per investir el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Així, ha criticat que aquest acord no aconsegueix que la Generalitat "gestioni recapti, liquidi i inspeccioni tots els impostos suportats a Catalunya".
4.700 MILIONS
Per la seva banda, Ros s'ha referit a la xifra de 4.700 milions que rebria Catalunya amb el nou finançament que, ha dit, són "un miratge" perquè, a parer seu, és un efecte automàtic i no pas un guany derivat d'un nou model.
A més a més, segons l'ANC "no hi ha garanties del compliment del principi d'ordinalitat, ni mecanismes transparents que permetin verificar l'impacte estructural de l'acord".
"UNITAT ESTRATÈGICA"
Zafra, per la seva banda, ha demanat un "canvi amb urgència a l'independentisme basat en la unitat estratègica" per pal·liar la divisió i la desmobilització, textualment.
"La suma de la unitat política amb les manifestacions populars proporcionen la força necessària per enfrontar-se a l'Estat espanyol i avançar cap a la independència, l'única manera de posar fi a l'espoli fiscal", ha defensat.
Així, demana que "qualsevol acord econòmic no serveixi d'excusa per frenar la lluita per la independència, ja que el millor model de finançament seria un estat propi" i reclama als partits que facin un front comú per revertir la situació.