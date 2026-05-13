L'ANC critica la "inoperància crònica" del Govern en les negociacions amb els sindicats docents

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha traslladat el seu suport a les reivindicacions dels docents, els sindicats majoritaris dels quals han convocat diverses jornades de vaga fins a final de curs, i ha criticat el Govern per la seva "inoperància crònica per resoldre els grans problemes del país", en haver presentat un pacte amb els sindicats minoritaris CCOO i la UGT.
En un comunicat aquest dimecres, asseguren que el sistema educatiu català està en una situació límit per l'infrafinançament i la mala gestió de l'executiu, que també s'evidencia pel fet que "Catalunya pateix un espoli fiscal crònic que afecta directament serveis essencials com l'educació pública".
Critiquen les elevades ràtios, la manca de professionals i la precarització, entre altres reivindicacions dels docents, i veuen la independència com la solució: "Sense plena sobirania, no podrem garantir una educació de qualitat i en català. La independència és urgent. És l'única via per poder construir el país que volem".