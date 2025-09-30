L'ANC critica que el Govern vulgui "imposar un fals relat de normalitat" i reivindica l'1-O

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
L'ANC ha reivindicat l'esperit de l'1-O, amb motiu que aquest dimarts es compleixen 8 anys, i ha criticat que l'actual Govern vulgui "imposar un fals relat de normalitat, mentre que el cop d'estat judicial continua actuant".
En un comunicat, ha assegurat que l'1 d'octubre de 2017 va ser "l'acte de desobediència civil col·lectiu més important" i assegura que no només es va votar, sinó que Catalunya es va autodeterminar com a poble, diu textualment.
"Vam ensenyar a tothom la nostra maduresa democràtica mentre l'Estat espanyol va mostrar sense enganys que viu ancorat al segle passat", i creu que la lliçó més valuosa de l'1-O va ser el poder popular autoorganitzat i la força col·lectiva del poble.
Creu que "els partits, subordinats al marc mental i polític espanyol, representen justament allò que és contrari a l'esperit de l'1-O", i assenyala que la regeneració democràtica no vindrà d'ells, sinó de la construcció d'estructures de poder popular directe, assembleari i transformador, en les seves paraules.
L'ANC veu necessari trobar les eines necessàries perquè els partits polítics independentistes "es vegin obligats a tornar a situar la independència en el centre de la seva acció".
"Davant la raó de la força d'un Estat ancorat al passat, continuarem responent amb la força de la raó i amb la desobediència col·lectiva, tantes vegades com calgui, com vam fer fa 8 anys. Tenim més motius que mai", afirma.