L'ANC critica el Govern per obrir-los un procediment sancionador per protestar contra el Rei

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
Demanen que s'arxivi en considerar que no es pot sancionar el dret a manifestació
BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -
L'ANC ha criticat aquest dijous el Govern per haver obert un procediment sancionador contra l'entitat per la protesta que van organitzar contra la visita del Rei a Montserrat (Barcelona) el 23 de juny del 2025.
"És un greu atac a la llibertat d'expressió per part del departament d'Interior", sostenen en un comunicat, en què expliquen que han formulat al·legacions i han demanat arxivar l'expedient en considerar que no es pot sancionar l'exercici del dret a manifestació perquè és un dret fonamental.
Per l'ANC, la protesta del 23 de juny contra la visita dels reis a Montserrat volia expressar "el rebuig ciutadà davant la visita del cap de l'Estat espanyol".
L'entitat independentista ha argumentat que l'acció "va transcórrer de manera pacífica, a excepció dels moments de tensió generats per les empentes i els cops de porra dels Mossos d'Esquadra contra els manifestants".
En aquest sentit, afegeix l'entitat independentista, els manifestants, "en legítima defensa, van dur a terme accions de resistència passiva asseguts a terra".
"La voluntat de presentar els participants com actors violents és impropi d'una policia democràtica i respon a la voluntat de menysprear i soscavar el dret fonamental de reunió, manifestació i dissidència política", subratllen.
EN CULPA ELS POLICIES
Després d'assegurar que els fets descrits en l'atestat policial són falsos, culpen els agents de ser els qui van empènyer, colpejar i obligar els manifestants a retrocedir, generant "situacions de tensió innecessàries".
Així, reivindiquen el dret i la legitimitat moral que tenen de defensar-se amb "accions pacífiques de resistència i de rebuig públic", i que la desobediència civil no és delicte.
A més a més, apunten que tenen "l'obligació ètica de defensar el patrimoni intangible de la nació, com és Montserrat", i que això inclou que l'han de protegir de qualsevol intent d'apropiació o instrumentalització per part de l'Estat, textualment.