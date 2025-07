L'ANC crida a manifestar-se contra la visita dels reis pels Premis Princesa de Girona

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha anunciat una manifestació contra la visita a Barcelona dels reis, la princesa Elionor i la infanta Sofia, que presidiran aquest dimecres el lliurament dels Premis Princesa de Girona 2025 en una gala al Gran Teatre del Liceu, en l'acte principal del programa de dos dies a Catalunya.

En un missatge a X recollit per Europa Press, l'entitat independentista assegura que "la monarquia espanyola no és benvinguda a Catalunya" i afirmen que no la volen ni a Girona, ni a Barcelona, ni a Montserrat, en referència a la seva última visita a Catalunya, on també es van manifestar.

"Ni a Montserrat ni al Liceu. El Rei a Catalunya, ni un peu!", han expressat, i han convocat per dimecres una manifestació a la plaça Sant Jaume a les 18 hores.