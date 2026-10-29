L'ANC crida ERC i Junts a "impedir investidures, majories estables o pressupostos"

BARCELONA, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha cridat ERC i Junts a "impedir investidures, majories estables o pressupostos" a les Corts espanyoles durant la pròxima legislatura si no hi ha avenços efectius cap a l'autodeterminació de Catalunya.
"Els escons independentistes no han de servir per perpetuar la dependència de Catalunya. Han de servir per confrontar, denunciar, bloquejar i desestabilitzar", ha subratllat l'organització independentista en un comunicat aquest dijous.
L'ANC ha reclamat a les formacions independentistes fer "visibles els incompliments, l'espoli fiscal, la repressió i els atacs als drets nacionals", i ha subratllat que l'estratègia independentista no es pot supeditar a un acord amb l'Estat.
L'ANC sosté que "no té sentit ocupar escons per estabilitzar governs espanyols, facilitar investidures o aprovar pressupostos que contribueixin a perpetuar la subordinació política, econòmica i nacional de Catalunya".
Ha insistit que la participació independentista a les institucions espanyoles "tan sols té sentit com a instrument de confrontació democràtica, no de legitimació de la dependència política".
COMPROMÍS FORMAL AMB L'AUTODETERMINACIÓ
Per l'ANC, facilitar una investidura "tan sols seria coherent amb l'objectiu de la independència si comportés el compromís formal de fer possible l'exercici del dret d'autodeterminació", amb un calendari concret, terminis verificables i les reformes polítiques i jurídiques necessàries.
"Les concessions sectorials, per importants que siguin, no substitueixen aquest objectiu", ha subratllat l'ANC, que vol que el dret d'autodeterminació estigui permanentment al centre de l'estratègia de confrontació política amb l'Estat.