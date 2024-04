L'ANC creu que la proposta d'Aragonès sobre el referèndum "és enterrar la vigència de l'1-O"

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha opinat que "acatar la Constitució espanyola per intentar votar de nou en un referèndum pactat amb l'Estat és enterrar la vigència de l'1-O i la unilateralitat", davant la proposta de referèndum del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

"El mandat de l'1-O encara és vigent: el vam guanyar i l'hem de tornar a defensar tots plegats!", ha reivindicat l'entitat independentista en un missatge a X recollit per Europa Press aquest dimarts.

Aragonès ha proposat l'article 92 de la Constitució com la "via òptima" per a un referèndum, amb la pregunta 'Voleu que Catalunya sigui un estat independent?', de resposta binària i sense requisits de quorum.