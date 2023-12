L'ANC crearà un grup de treball per promoure la "llista cívica" en les pròximes eleccions

BARCELONA, 2 des. (EUROPA PRESS) -

El Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha aprovat aquest dissabte, amb més del 90% dels vots a favor, la creació d'un grup de treball per promoure la "llista cívica" en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.

L'objectiu és definir "amb el màxim de detall possible la

iniciativa perquè pugui ser votada pels socis i sòcies de l'entitat" en una consulta prevista per al primer trimestre de 2024, informa l'organització en un comunicat aquest dissabte.

L'entitat presidida per Dolors Feliu no planteja convertir-se en un partit polític, sinó que proposa "un altre instrument de mobilització per arribar com més aviat millor a la independència de Catalunya, l'únic objectiu de l'entitat".

El grup de treball --que el formaran "quatre càrrecs orgànics" de l'ANC i secretaris nacionals de les diferents comissions-- s'encarregarà de determinar els principis de la llista cívica aprovats en el seu últim full de ruta i crear una pàgina web informativa perquè tota la informació estigui a disposició dels socis i ciutadans.

A més, hauran d'elaborar un codi ètic i signar "una carta de compromís polític" amb la declaració unilateral d'independència (DUI).