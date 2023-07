L'ANC convoca una concentració aquest dilluns davant la Generalitat a Barcelona

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat una concentració per a aquest dilluns a les 20.00 a la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant la Generalitat, sota el lema 'Prou enganys! Independència ara!'.

La convoca "en reacció als resultats de les eleccions al Congrés espanyol i l'actuació dels partits catalans" i considera que la independència és l'única opció a seguir a Catalunya, informa l'ANC.

"Sortim al carrer per posar la independència com a horitzó polític nacional", ha afegit l'entitat presidida per Dolors Feliu.