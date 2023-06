L'ANC consultarà a les bases demanar el vot nul o l'abstenció si no hi ha unitat independentista

Demana unitat per "bloquejar el funcionament del Congrés i votar contra qualsevol govern"

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

L'ANC consultarà a les bases demanar un vot nul o l'abstenció en les eleccions generals si no hi ha unitat dels partits independentistes, per "bloquejar" les Corts.

En un comunicat aquest dimecres, ha explicat que obrirà una ronda de contactes amb els partits per "incentivar-los a fer un bloc independentista de confrontació a Madrid".

Per l'ANC, la unitat de l'independentisme ha de servir per "bloquejar el funcionament del Congrés i votar contra qualsevol Govern espanyol, fins i tot en la investidura del president".

L'entitat ha insistit que els partits "han renunciat a fer efectiva la independència, la qual cosa veu preocupant vista la majoria absoluta en vots i escons que tenen al Parlament.

"Veiem una oportunitat en les pròximes eleccions perquè el moviment independentista iniciï un canvi de rumb i es vegi una unitat estratègica coherent", ha argumentat.