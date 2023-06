L'ANC consultarà als socis si votar nul o abstenir-se en les eleccions del 23-J

Feliu afirma que "ja no hi ha unitat per anar a fer confrontació" a Madrid



GIRONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) convocarà una consulta als socis la primera setmana de juliol proposant les opcions de "vot nul amb la papereta de l'1-O o l'abstenció activa" en les eleccions generals del 23-J.

La presidenta de l'entitat, Dolors Feliu, ho ha explicat en una Assemblea General Ordinària celebrada aquest diumenge a l'Auditori de Girona per presentar el full de ruta 2023-2024, amb el lema 'Comença el nou embat per la independència' i la samarreta de la Diada, i ha afegit: "No ens representen les Corts espanyoles".

"Ara diem prou. Prou de salvar Espanya. Prou. En el nostre full de ruta estava previst fer confrontació a les Corts si és que hi havia un front independentista que ho pogués fer, però ja veiem que un va per aquí i l'altre va per allà", ha criticat.

Ha afirmat que "ja no hi ha unitat per anar a fer confrontació" i ha retret textualment que els pactes amb el PSC estan a l'ordre del dia i que després del pacte a Barcelona toca despertar.

Ha defensat que la llista cívica que l'entitat impulsarà en les pròximes eleccions autonòmiques de Catalunya vol ser "una llista de país que porti gent decidida a fer la independència dins del Parlament".

MOBILITZACIONS PER LA PRESIDÈNCIA ESPANYOLA DE LA UE

També ha explicat que l'entitat cridarà a sortir als carrers per les mobilitzacions previstes durant la Presidència espanyola del Consell de la UE.

Feliu ha presentat la samarreta per la Diada de l'11 de setembre, que portarà per lema 'Via Fora' i tindrà els colors blau i daurat de la bandera europea.

"Que els estats europeus i tota la UE sàpiguen que Europa no serà realment democràtica fins que Catalunya pugui exercir amb llibertat el seu dret com a nació a autodeterminar-se", ha sostingut.