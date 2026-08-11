L'ANC es concentra a la Jonquera (Girona) en suport al diputat de Junts Isaac Padrós

GIRONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat una concentració aquest dimarts a la Jonquera (Girona) en suport al diputat de Junts, Isaac Padrós, que va denunciar haver patit discriminació després de negar-se a parlar castellà en una comissaria de la Policia Nacional de l'esmentada localitat.
A la concentració hi han assistit una cinquantena de persones, entre elles la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales; el diputat de la CUP Dani Cornellà i altres diputats de Junts, entre els quals el mateix Padrós.
En declaracions a 3Cat recollides per Europa Press, el president de l'ANC, Josep Vila, ha lamentat que hi ha "molts ciutadans que pateixen aquest tipus de discriminació, aquest tipus de vexacions i maltractament i no ho diuen".
"No hem de fer cap pas enrere. Ens juguem la llengua, ens juguem la democràcia, ens juguem la dignitat personal i nacional", ha manifestat Vila, que ha recordat que l'ANC està al costat dels qui pateixen situacions com la descrita per Padrós.
FETS
La setmana passada, Padrós va denunciar a un agent de la Policia Nacional assegurant haver patit un tracte "hostil, humiliant i discriminatori" després d'usar el català en anar a renovar el DNI de la seva filla en una oficina d'aquest municipi.
En concret, va denunciar l'agent per 5 delictes: un delicte contra l'exercici dels drets cívics; un delicte de denegació discriminatòria d'una prestació comès per funcionari públic; un delicte contra la integritat moral comès per funcionari públic; un delicte de falsedat en document oficial i, "subsidiàriament", un delicte de coaccions.