L'ANC celebra l'aval del TJUE a l'amnistia i exigeix que s'apliqui "immediatament"

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
L'ANC ha celebrat aquest dijous l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la llei d'amnistia, i ha exigit al Tribunal Suprem (TS), al Tribunal Constitucional (TC), al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional (AN) que l'apliquin "immediatament".
En un comunicat, l'entitat independentista demana que s'apliqui la doctrina del TJUE "sense noves interpretacions restrictives ni dilacions indegudes", i que restableixin amb la màxima celeritat els drets de tots els que s'hi poden acollir.
"La interpretació fixada pel TJUE és vinculant i ha de ser aplicada per tots els òrgans judicials i comptables espanyols afectats", i ha avisat que la resolució per si sola no resol el conflicte polític existent entre Catalunya i la resta d'Espanya.
Ha afirmat que l'aplicació de l'amnistia no implica "en cap cas un reconeixement de culpabilitat" i que respecta les persones que han rebutjat per coherència política considerar l'amnistia com una solució suficient o justa.
Considera "políticament exhaurit" el primer cicle del procés iniciat el 2011, i ha cridat a obrir una nova etapa amb una estratègia renovada, lideratges que recuperin la confiança i una proposta que ampliï la majoria social favorable a una independència de Catalunya.