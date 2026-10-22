L'ANC celebra l'amnistia però demana avançar en la independència

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
L'ANC ha celebrat l'aplicació de l'amnistia als liders independentistes condemnats per l'1-O i que s'hagin aixecat les ordres de detenció a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i als exconsellers Toni Comin i Lluís Puig, però demana avançar en la independència: "Aquí no s'acaba res".
"El conflicte, no obstant això, no s'ha resolt i els independentistes hi som. No hi hem deixat de ser. Aquí no s'acaba res. L'amnistia no tanca el procés d'independència, ha de permetre continuar-lo amb més determinació", ha destacat en un comunicat.
Segons l'entitat, ja van advertir que l'amnistia era un "parany per blanquejar l'Estat, normalitzar la situació a Catalunya i desmobilitzar el moviment independentista", i defensen que els motius per ser independents continuen plenament vigents.
"Ara és el moment d'intentar-ho un altre cop, sense excuses ni desviacions. És el moment de tornar a concentrar tots els esforços en l'objectiu pendent. És el moment de comprometre's amb la independència", subratllen.
També ha criticat que els socialistes aplaudeixin l'amnistia "en un exercici de cinisme polític en la seva màxima expressió, atès que Pedro Sánchez va assegurar que portaria Puigdemont a retre comptes davant la justícia espanyola, i Salvador Illa proclamava que 'ni amnistia ni res d'això".