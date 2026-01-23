L'ANC i el CdRep convoquen una manifestació el 7 de febrer a Barcelona amb el lema 'Prou!'

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
L'ANC i el Consell de la República (CdRep) han convocat el dissabte 7 de febrer a Barcelona una "gran manifestació de país per protestar contra la deterioració dels serveis més bàsics i fonamentals" arran del caos a Rodalies amb el lema 'Prou!'.
"La situació actual en els transports i les infraestructures, en la sanitat o en l'educació és insuportable, i és conseqüència directa del maltractament i la discriminació permanent que patim per la dependència de l'Estat", destaquen en un comunicat conjunt.
A falta dues setmanes, les dues entitats independentistes criden a la participació a ciutadans, entitats, associacions, sindicats, empreses i ajuntaments perquè "ha de ser un clam de baix a dalt sense excepcions".