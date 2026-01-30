L'ANC i el CdRep consideren una "contraprogramació" que les entitats es manifestin el mateix dia 7 per Rodalies

La protesta independentista començarà a les 12 hores davant el monument a Rafael Casanova
El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, i el del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, han qualificat de "contraprogramació" la manifestació convocada per les entitats i plataformes d'usuaris pel servei de Rodalies el mateix dia que la que van convocar amb anterioritat l'ANC i el CdRep, el pròxim 7 de febrer a Barcelona.
En una roda de premsa aquest divendres al Col·legi de Periodistes de Catalunya, Llach i Domingo han assegurat que estan negociant amb les plataformes d'usuaris i que estan "oberts a qualsevol solució" tot i que el que els demanen és canviar el dia de la convocatòria.
"Quan es proposa una manifestació unitària 4 dies abans és de bon grat mirar de posar-se d'acord. No ens hem negat mai a que vinguessin amb nosaltres, a l'inrevés, pensem que era un error fer-la el mateix dia", ha dit Llach, que també els ha convidat a participar en la protesta.
La manifestació independentista començarà el pròxim dia 7 a Barcelona a les 12 hores al monument a Rafael Casanova, es dirigirà cap a la plaça Urquinaona, passarà per la plaça de l'Àngel, per Via Laietana i acabarà a la plaça Sant Jaume després de recórrer el carrer Jaume I.
Les plataformes que agrupen els usuaris de Rodalies, per la seva banda, també han convocat una manifestació el dissabte 7 de febrer a les 17 hores a la capital catalana.
INDEPENDÈNCIA COM A ESTRATÈGIA
Llach ha assenyalat que la independència és l'estratègia alliberadora, en les seves paraules, de la infraestructures catalanes a més dels serveis públics, i ha resolt: "Estem parlant d'un problema nacional. Si algú vol jugar al camp autonomista, que ho faci. I si fa una manifestació una setmana després nosaltres hi anirem, perquè estimem la nació".
En aquest sentit, Domingo ha apuntat que, mentre que la de les entitats expressa el seu malestar dins el marc actual, la de l'ANC i el CdRep "assenyala les causes estructurals del col·lapse de Rodalies i dels serveis públics: la dependència política, l'espoli i la manca de sobirania".
"No anar a l'arrel del problema porta a que el PP i Vox s'hi adhereixin, i això sí que ho veiem com un problema. Cal ser molt clars i defensar allò que pensem que s'ha de fer", ha conclòs.