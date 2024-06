L'ANC avisa Junts i ERC: "No hi ha normalització possible" a Catalunya perquè el conflicte continua

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

L'ANC ha avisat aquest dijous Junts i ERC que "no hi ha normalització possible perquè el conflicte entre Catalunya i Espanya es manté intacte en tots els seus àmbits" malgrat haver acordat la llei d'amnistia amb el govern de Pedro Sánchez.

Així ho recullen en un comunicat en el qual expressen el seu suport a Abel Mora, que va ingressar a presó el mateix dia que es va aprovar la norma després de ser condemnat el 2021 a 3 anys i 9 mesos de presó per participar en l'agressió que va patir un ciutadà que participava en la manifestació convocada pel sindicat policial Jusapol el novembre del 2018.

"És un nou pres polític, una nova víctima de la causa general contra l'independentisme, la persecució judicial iniciada amb el discurs del monarca espanyol el 3 d'octubre del 2017", apunta l'entitat, que considera que empresonen Mora per ser independentista de caire anarquista.