L'ANC aprova el full de ruta per "preparar un nou embat amb l'Estat espanyol"

L'estratègia rep un 83% de suports en l'assemblea extraordinària de l'entitat

BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha aprovat el seu nou full de ruta amb un 83% de vots a favor dels socis que han participat en l'Assemblea General Extraordinària (AGE) durant el cap de setmana, un document que proposa "preparar un nou embat a l'Estat espanyol en les pròximes eleccions al Parlament" per assolir la independència.

En un comunicat aquest dilluns, l'ANC detalla que en les votacions de l'AGE hi han participat 2.434 socis, entre els quals un 13% ha votat en contra del nou full de ruta i un altre 4% ha emès un vot en blanc.

La participació en l'AGE ha estat un 113% més gran respecte al 2023 i un 15% superior que el 2022, i els socis han rebutjat totes les "esmenes vives" que havien arribat a la cita després del procés participatiu previ.

La nova estratègia exigeix "la fi dels pactes amb l'espanyolisme" i planteja una escalada de mobilitzacions que, textualment, retorni la capacitat de paralitzar Catalunya en el moment de fer efectiva una futura república catalana.

El document reitera l'aposta per la unilateralitat, que es concreta en "la creació d'un moviment de desobediència civil, a través de la lluita no-violenta, com l'única resposta a l'actitud totalitària d'Espanya, i la regeneració democràtica".

Amb això, aposta per centrar-se en àmbits com "la denúncia de l'espoli fiscal i la resta dels efectes nefastos de l'ocupació espanyola", crear infraestructures en el teixit social que planifiquin i organitzin la sobirania catalana al territori, o reactivar la mobilització social per reprendre la confrontació amb l'Estat.

L'ESTRATÈGIA, EN TRES APARTATS

Per assolir els objectius fixats, l'ANC divideix la nova estratègia en tres apartats: el front de la societat civil, el front institucional i polític, i el front internacional.

En el primer cas, el full de ruta assenyala la importància d'organitzar una escalada d'accions per "canalitzar la indignació ciutadana dels greuges de la dependència d'Espanya, des de l'espoli fiscal fins a l'arraconament de la llengua catalana", i ressaltar la independència com l'única via per solucionar aquests problemes.

UN PROGRAMA COMÚ INDEPENDENTISTA

Per la seva banda, en el front institucional i polític, aposta per "alinear els partits independentistes en la confrontació unilateral amb l'Estat espanyol", per la qual cosa, textualment, promourà una regeneració democràtica i de lideratges per superar la manca de transparència i la manca de democràcia interna en els partits catalans, apunta.

També proposa un programa comú mínim entre partits independentistes en les futures eleccions al Parlament de Catalunya per assolir la independència, i considera necessari que els independentistes "trenquin els seus pactes amb els socialistes a tot arreu".

PLANIFICAR LA DIÀSPORA

Finalment, en el front internacional, l'ANC valora la feina feta fins ara en la visibilitat internacional, i incideix a mantenir les aliances establertes i teixir-ne de noves.

Així mateix, adverteix que Catalunya no té accés directe a organitzacions internacionals, per la qual cosa proposa "planificar i liderar l'acció de la diàspora" per aconseguir el suport d'actors governamentals, organitzacions internacionals, mediàtiques, judicials o d'organitzacions no governamentals, entre d'altres.

L'ANC presentarà en públic el document estratègic aquest dissabte, 25 de gener, en un acte polític a l'Ateneu Barcelonès, a la capital catalana, al qual està previst que assisteixin representants de les principals entitats, associacions i partits independentistes.