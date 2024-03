L'ANC adverteix que l'amnistia "vol tancar en fals" el procés independentista

BARCELONA, 10 març (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha advertit aquest diumenge que l'acord per a la llei d'amnistia "vol tancar en fals" el procés independentista i no soluciona el problema de fons.

Ha definit la norma com a llei trampa, "malgrat que pugui suposar un alleujament personal per algunes de les persones encausades", segons un comunicat.

També creu que "implica que els més beneficiats puguin ser els policies espanyols encausats" perquè augura que molts independentistes quedaran exclosos i altres continuaran tenint problemes judicials malgrat aquesta llei.

"TREU RESPONSABILITAT A L'ESTAT"

A més, ha criticat que aquesta amnistia "treu responsabilitat a l'Estat espanyol respecte de tota la repressió" exercida contra l'independentisme.

L'ANC ha assegurat que l'única solució és la independència i que "els represaliats ho són perquè la classe política catalana no va voler fer efectiva la independència", per la qual cosa ha defensat la unilateralitat.

Per l'Assemblea, l'amnistia "és interpretada per part de l'Estat com una rendició" i els partits catalans que han pactat aquesta llei contribueixen a aquesta interpretació perquè s'ajorna indefinidament tot projecte d'independència.