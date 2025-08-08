L'ANC acusa a Illa de "vendre fum amb cara d'enterramorts" en el seu primer any de Govern

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha acusat al president de la Generalitat, Salvador Illa, de "vendre fum amb cara d'enterramorts" davant dels problemes que té Catalunya durant el seu primer any al capdavant de l'Executiu català.
En un comunicat aquest divendres, l'organització independentista ha criticat que la Generalitat "no té capacitat financera ni competències per dur a terme grans inversions, ni per desplegar programes de despesa social".
L'ANC considera que Illa no ha complert cap dels compromisos als quals va arribar amb ERC per a la seva investidura, com el finançament singular, el traspàs de Rodalies i construir una solució per al conflicte polític català, i ha acusat al president de centrar-se en "l'espanyolizació de Catalunya".
També ha lamentat que s'ha ajornat indefinidament el combat per a la independència "per part de Junts i ERC i la desorientació de la CUP", i ha sostingut que Catalunya travessa un dels moments més crítics de la seva història, textualment.
"No hi ha solucions autonomistes, no hi ha solucions espanyoles per afrontar els reptes de Catalunya al segle XXI", ha sostingut l'ANC, que ha cridat a reprendre el camí cap a la independència de cara al proper cicle electoral.