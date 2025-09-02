L'ANC acusa als dirigents independentistes de "submissió" i crida a ocupar les institucions

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha acusat als dirigents independentistes d'haver "escollit la via de la submissió en lloc de la confrontació democràtica", i ha cridat a sortir en massa a ocupar les institucions, textualment.
Al manifest 'Tenim més motius que mai' de cara a la Diada de l'11 de setembre, l'organització ha criticat que els polítics independentistes "han canviat la voluntat del poble per cadires, per sous, per quotes de poder".
Consideren que, des del 2018, han "alimentat una 'ruta de la normalització' estèril i enganyosa, basada en taules buides, promeses falses i pactes sense compliment real".
"L'amnistia és un frau. El català a Europa és fum. El traspàs de Rodalies, una broma. I el finançament 'singular' és una burla disfressada de concessió", han retret en al·lusió als acords aconseguits per Junts i ERC amb el PSOE.
Han apostat per impulsar la desobediència civil organitzada, i aconseguir la ruptura política, institucional i social amb Espanya --textualment--, i han assegurat que hi ha "més motius que mai per preparar un nou embat, més fort, més valent i més definitiu que el de 2017", en al·lusió a l'1-O.