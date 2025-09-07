L'AN seu aquesta setmana a la banqueta a Villarejo pel presumpte encàrrec per investigar Martinsa-Fadesa

Anticorrupció demana més de vint anys de presó per al comissari jubilat i gairebé dinou per al seu soci
MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional (AN) jutja des d'aquest dilluns el comissari jubilat José Manuel Villarejo i el seu soci Rafael Redondo pel projecte Saving, un encàrrec en el qual hauria investigat possibles irregularitats en el concurs de creditors de la constructora Martinsa-Fadesa quan era president Fernando Martín.
En aquesta peça del cas Villarejo, la Fiscalia Anticorrupció sol·licita en el seu escrit d'acusació, recollit per Europa Press, 23 anys i sis mesos de presó per al comissari jubilat, a més de divuit anys i nou mesos per a Redondo.
Anticorrupció considera que els fets investigats són constitutius dels presumptes delictes de suborn passiu propi, descobriment i revelació de secrets de particulars amb difusió a terceres comeses per funcionari públic, descobriment i revelació de secrets de particulars amb difusió a tercers i falsedat en document mercantil.
I demana, a més de les penes de presó per a tots dos, que Villarejo i Redondo indemnitzin amb 5.000 euros cadascun dels espiats en concepte de responsabilitat civil. I apunta que d'aquestes quantitats és responsable civil subsidiari l'Administració General de l'Estat. Així mateix, entén que procedeix el decomís del mig milió d'euros que va abonar José Moya al Grup CENYT per l'encàrrec.
EL COMISSARI, "EN ACTIU"
Anticorrupció descriu que va ser el juliol del 2011 quan Moya va contactar a través de terceres persones amb el comissari "quan es trobava en servei actiu com a comissari del Cos Nacional de Policia" perquè l'ajudés a resoldre el conflicte que, a compte d'una inversió que havia fet, mantenia amb la companyia Martinsa-Fadesa i amb el seu president.
Segons detalla, el problema partia de l'adquisició per part de Moya d'accions de Martinsa-Fadesa per import superior a cent milions d'euros el 2007, la qual cosa suposava el 5% de la companyia.
Aquesta adquisició, afegeix, anava acompanyada d'un contracte d'opció de venda que permetia a Moya recuperar, almenys parcialment, la inversió feta en la mesura que es reservava l'opció de vendre les accions que havia adquirit i que, en cas de ser exercitada tal opció, haurien de ser comprades per la companyia Martinsa-Fadesa i pel seu president Fernando Martín.
No obstant això, encara que exercitada, "l'opció de venda no va poder fer-se efectiva en declarar-se el concurs de Martinsa-Fadesa el juliol del 2008, sense que, a més, per l'administració concursal es tingués coneixement d'aquest contracte d'opció de venda, iniciant-se llavors el conflicte que va enfrontar el mateix Moya Sanabria amb la companyia i amb el seu president", recorda l'escrit.
Va ser aleshores, segons el fiscal, quan l'accionista hauria contractat Villarejo per encomanar-li investigar "possibles irregularitats que sospitava s'havien produït en el procediment concursal de Martinsa-Fadesa" i el coneixement del qual podria fer servir en una eventual negociació per recuperar la inversió.
Detalla que Villarejo va assumir l'encàrrec "a través del complex entramat societari del qual era titular real denominat Grup CENYT" i especifica que va ser un dels diversos encàrrecs investigats per la qual cosa no es tracta d'un "fet aïllat".
"L'organització criminal investigada estava integrada per empleats del Grup CENYT i administradors i apoderats de les seves diverses mercantils, entre els quals va participar materialment en l'execució del projecte Saving l'encausat Rafael Redondo Rodríguez, com a advocat i assessor jurídic de l'empresa", explica.
EL DESENVOLUPAMENT DE SAVING
La Fiscalia explica que aquest projecte "va comprendre l'obtenció d'informació sobre diferents persones que havien tingut alguna relació" amb aquesta inversió i amb el procediment concursal que va afectar aquesta companyia. I afegeix que el resultat d'aquestes perquisicions es va plasmar en una sèrie d'informes.
En aquest punt, especifica que entre les persones de les quals es va recaptar informació estava el president del banc d'inversió Ahorro Corporación, que va oferir a Moya l'oportunitat d'invertir en Martinsa-Fadesa i de qui sospitaven que podria haver actuat de connivència amb Fernando Martín per perjudicar el client del projecte.
El fiscal explica que en aquesta obtenció d'informació, el comissari i el seu soci van arribar "a aconseguir els seus tràfics de trucades, tant entrants com a sortints, corresponents als dies 1 a 18 de novembre del 2011, coneixent d'aquesta manera amb qui havia contactat durant tots aquests dies".
De la mateixa manera, relata que també van aconseguir els tràfics de trucades entrants i sortints de qui havia ocupat el lloc de director general d'Ahorro Corporación, corresponents als mateixos dies, i de qui havia intervingut com a advocat de Moya en els procediments judicials que va promoure arran de la falta d'efectivitat de l'opció de venda de les accions i que a més era parella d'una de les persones que formava part de l'administració concursal de Martinsa-Fadesa.
El fiscal indica que per aquests treballs Moya a través de Persán SA --empresa de detergents-- va abonar a CENYT la quantitat total de 501.500 en diverses transferències i que els pagaments van respondre a factures emeses per Grup CENYT en les quals "amb intenció d'ocultar la naturalesa de la relació comercial" es van manipular els conceptes dels serveis prestats.
La Fiscalia va interessar l'arxivament de la causa per a l'exsenador socialista Francisco Rodríguez Martín i va advertir de l'extinció de responsabilitat penal de Moya a causa de la seva defunció el 18 de gener del 2021.