L'AN respon al PSOE que li reclama tots els pagaments en metàl·lic del 2017 al 2024 i els justificants

Vol saber què es va abonar "a totes les persones, càrrecs, treballadors, simpatitzants o voluntaris"
MADRID, 3 des. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Ismael Moreno ha respost al PSOE que la seva petició és "prou clara" i requereix al partit tots els pagaments en metàl·lic efectuats entre els anys 2017 i 2024, a més dels justificants.
"Amb independència del destinatari, és a dir, totes les persones, càrrecs, treballadors, simpatitzants o voluntaris, juntament amb els documents justificatius en els quals se suporten aquests pagaments", assenyala el jutge instructor del cas Koldo en una interlocutòria d'aquest dimecres, recollida per Europa Press.
El PSOE va demanar la setmana passada al jutge que aclarís si li ha de donar la llista i els justificants de tots els pagaments en metàl·lic efectuats durant aquests set anys a dirigents, treballadors i simpatitzants, cosa que per als socialistes seria excessiu, ja que adverteixen que podrien acabar en mans dels seus adversaris polítics, o només a les persones investigades en la causa, la qual cosa trobaven més raonable.