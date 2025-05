L'AN reconeix la indemnització de 232.500 euros a l'expresident del Barça Rosell pels dos anys que va passar a la presó

MADRID 16 maig (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Nacional (AN) ha establert que l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell ha de ser indemnitzat amb 232.500 euros pels 645 dies que va passar en presó provisional, entre maig del 2017 i febrer del 2019, acusat d'organització criminal i blanqueig de capitals per comissions d'uns partits de la selecció brasilera i d'un contracte amb una marca esportiva, procediment judicial del qual va resultar absolt.

En una sentència, recollida per Europa Press, la sala contenciosa administrativa fixa aquesta quantitat, substancialment inferior a la indemnització de 29,7 milions d'euros que havia sol·licitat la representació de Rosell pels perjudicis causats per la presó provisional, tant morals com econòmics derivats de l'obligació d'abandonar els seus negocis durant aquell temps, les despeses de la seva defensa legal i els costos dels desplaçaments dels seus familiars a la presó per visitar-lo.

Els magistrats de la secció tercera estimen parcialment la reclamació de Rosell contra el rebuig del Ministeri de Justícia. L'Advocacia de l'Estat, per la seva banda, s'havia oposat a la demanda.

La sala quantifica la indemnització a Rosell en 50.000 euros pel dany moral, 120.000 euros per lucre cessant per la rescissió d'un contracte amb l'auditora Ernst & Young (E&Y) i 62.500 euros més per les despeses de desplaçaments de familiars per visitar-lo al centre penitenciari, la qual cosa fa un total de 232.500 euros.