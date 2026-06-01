L'AN pregunta a Veneçuela sobre el parador de De Juana Chaos i altres exmembres d'ETA

MADRID 1 juny (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional (AN) ha transmès una comissió rogatòria a Veneçuela per demanar informació sobre Juan Ignacio de Juana Chaos i 13 exmembres més de la banda terrorista ETA que estarien en aquell país.
En una interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, el jutge Francisco de Jorge incideix en "el canvi polític operat recentment a Veneçuela" per reclamar "col·laboració".
De Jorge interessa que les autoritats veneçolanes facilitin tota la informació que tinguin sobre De Juana Chaos, Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Urruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Artola Echeverría, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta i Ignacio Echevarría.
També ha enviat una comissió rogatòria als Estats Units perquè facilitin tota la informació que tinguin en un procediment judicial que hi ha contra Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal sobre els membres d'ETA "que fugen de la justícia espanyola" i residents a Veneçuela.