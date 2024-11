L'AN posa en llibertat a l'empresari Víctor de Aldama després de les seves confessions davant del jutge del 'cas Koldo'

El jutge Pedraz acorda la seva sortida de presó a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció

MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Santiago Pedraz ha posat en llibertat al presumpte conseguidor del 'cas Koldo', l'empresari Víctor de Aldama, després de les diferents confessions realitzades aquest dijous a la seva declaració voluntària davant del magistrat que instrueix el 'cas Koldo', segons han informat a Europa Press fonts jurídiques.

El propi Pedraz, titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5, ha pres aquesta mesura a última hora d'aquest dijous, i tan sol uns instants després que la Fiscalia Anticorrupció li sol·licités la posada en llibertat de De Aldama.

Encara que la seva declaració d'aquest mateix dijous s'emmarqui en el 'cas Koldo', que instrueix el magistrat Ismael Moreno, va anar el jutge Pedraz el que va ordenar el seu ingrés a la presó provisional per un presumpte frau d'hidrocarburs.

Segons fonts jurídiques consultades per Europa Press, De Aldama va presentar aquest mateix dijous una nova sol·licitud davant del Jutjat Central d'Instrucció número 5, on se li investiga per un presumpte frau de 182 milions d'euros en el sector dels hidrocarburs, junt amb el seu soci, Claudio Rivas, i presumptes cooperadors i testaferros.

Va ser el passat 10 d'octubre quan el jutge Pedraz va ordenar l'ingrés de De Aldama a la presó provisional per la gravetat del delicte, amb la pena que si escau pogués imposar-se, la qual cosa --va indicar-- podria portar a l'empresari a eludir l'acció de la justícia.

Aldama va recórrer però tant Pedraz com la Sala penal de l'AN van ratificar que havia de romandre empresonat. La Sala va apreciar que concorrien dues de les finalitats que la llei contempla per legitimar la presó provisional acordada per l'instructor: risc de fugida i possibilitat de destrucció de proves.