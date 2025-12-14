L'AN jutja per gihadisme l'home que va atacar un McDonald's a Badalona amb un destral el 2024

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
La fiscal demana 4,5 anys de presó i multa de 6.480 euros per danys amb finalitat terrorista
MADRID, 14 des. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional (AN) asseurà aquest dimecres i dijous a la banqueta el ciutadà pakistanès que va causar destrosses amb un destral en un McDonald's de Badalona (Barcelona) al març de 2024.
La Fiscalia demana 4 anys i mitg de presó i una multa de 6.480 euros per a Hamza Waris per un presumpte delicte de danys amb finalitats terroristes, segons l'escrit d'acusació, a què ha tingut accés Europa Press.
Segons el Ministeri Públic, estava en situació irregular a Espanya durant els fets el 2004, i havia arribat a Itàlia el 2023, "on va adquirir la residència legal", encara que ja havia passat per un "profund i larvat procés de radicalització" al seu país natal.
En l'escrit també consta que al maig de 2023 va demanar a una persona de confiança un arma de foc de la marca Mauser. Preguntat pels motius, va respondre: "Quan ho faci ho sabràs, tothom ho sabrà. Aconsegueix-me aquesta cosa. Que Déu em perdoni, mai no he matat la gent per diners. Ho vull, ja sabràs el motiu".
Però la fiscal apunta a l'octubre de 2023, "coincident amb l'atac de Hamas a Israel", quan l'acusat "focalitza la seva activitat entorn de la causa palestina des d'una dimensió radical i violenta".
Des d'aleshores, va intensificar en el seu telèfon les recerques de contingut relacionat "amb la mort, el paradís i el martiri", i alhora contactava per Internet amb persones "afins en la seva ideologia radical amb els qui comparteix el seu ideari i propòsits".
Valorava viatjar a Palestina el 17 d'octubre de 2023, i va preguntar a una persona si hi ha "Policia o barreres que impedeixin la gent arribar fins allà". Dos dies després va publicar un vídeo a TikTok amb un lema de suport a Palestina en què se sentia un 'nasheed' (un tipus de música de la cultura islàmica) "jihadista".
PREGUNTAVA SI ATACAR UN MCDONALD'S ÉS "GIHAD"
Davant de les dificultats de traslladar-se a Palestina, va començar a valorar "altres opcions respecte al seu gihad personal", segons l'escrit.
Així, va contactar amb un "erudit" del seu país natal i li va preguntar: "Si una persona danya els McDonald's a Pakistan o els acaba quina és la 'fatwa' (veredicte) per a aquesta persona? Es considera gihad o un caos al país? Has de preguntar això i dir-me".
L'home va arribar a Espanya a principis de desembre de 2023. El dia 9 d'aquell mes, va fixar el seu objectiu prenent 36 fotos de l'establiment.
Entre aquell desembre i el dia de l'atac, va publicar contingut a Internet amb expressions utilitzades "en l'ideari jihadista", va guardar informació sobre "accions de boicot" contra McDonald's i va buscar models de destrals, com la que va acabar utilitzant, "de més d'onze centímetres de fulla i 763 grams de pes", segons Fiscalia.
HAVIA VIST "NENS PALESTINS MORTS"
El 27 de març de 2024 va anar al centre comercial on hi ha el restaurant i, sobre les 19.30, va treure de la motxilla un mocador palestí i se'l va posar al coll "a manera de litúrgia prèvia", explica el Ministeri Públic.
Amb el destral a la mà, va anar "de forma sobtada a la zona de restauració", on va començar "a assestar destralades a tota una paret de miralls i a diversos expositors de vidre, fracturant els vidres de les llunes i provocant la fugida espaordida de les persones, adults i nens que hi havia, causant un clima de terror i histèria col·lectius". Els danys han estat taxats pericialment en 7.602,74 euros.
"El subjecte va ser interceptat per un ciutadà que, exposant la seva integritat física, el va agafar per darrere i va aconseguir immobilitzar-lo, arribant posteriorment un agent de Mossos d'Esquadra fora de servei, fins que van arribar més agents de seguretat i dotacions policials", explica la fiscal.
Una vegada en mans de la Policia, va explicar "que havia obrat mogut perquè havia vist en el mòbil els nens palestins que havien mort a mans d'americans".
Després de l'atac, va ser arrestat i posat a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció 4 de Badalona, que va ordenar presó provisional el 29 de març de 2024, i on segueix fins ara després que l'AN ratifiqués la decisió del jutge d'instància.
EL GERMÀ LI VA ACONSELLAR NO FER-HO SOL
En l'escrit d'acusació consta que el germà de l'acusat es va enfadar amb ell en saber que estava "pensant a fer la gihad". Amb prou feines una hora abans de l'atac, Waris li va enviar un vídeo "de comiat" en la seva llengua materna: "Ja no puc més, vaig a trencar el McDonald's a Espanya. Saluda tothom de la meva part. Si Déu vol i segueixo viu ens veiem i si no segueixo viu resa per mi perquè Déu em concedeixi el paradís".
El germà li va donar la raó, però el va comminar a fer un grup de 8 ó 10 persones, perquè "una persona sola no pot fer res" i perquè seria "com estar convidant a la mort".
"Gihad és obligatori i tothom ha de fer gihad, però cal anar amb un equip, si una persona va davant de 100 persones, és obvi que una persona no pot matar-ne 100. Una persona sola tampoc pot fer molta cosa, per això primer crea un equip, fes un grup, posa't en contacte amb tots els nois i pregunta si algú vol participar en aquest gihad", va adduir el germà.
Per exemplificar-ho, li va explicar que si algú li diu que es posi "davant d'un cotxe, al cotxe no li passarà res" però a ell l'aixafaria.
Va finalitzar dient-li que ell no li pararia, però li va aconsellar "crear un equip" abans d'atacar. Aquest missatge, relata la fiscal, "no aconsegueix dissuadir-lo de dur a terme l'acció en solitari".