L'AN jutja des d'aquest dilluns per terrorisme les dues espanyoles retornades del califat d'Estat Islàmic

MADRID 27 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Nacional jutja des d'aquest dilluns Yolanda Martínez i Luna Fernández, dues dones de nacionalitat espanyola per les quals la Fiscalia demana sis anys de presó per integració a l'organització terrorista Estat Islàmic (DAESH) i que van retornar amb els seus fills a Espanya el 2023 després d'haver-se desplaçat voluntàriament a la zona de conflicte sirià-iraquià amb els seus marits arran de la proclamació del "pseudocalifat" pel seu llavors líder, Abu Bakr al-Baghdadi.

A l'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal, recollit per Europa Press, s'explica que totes dues "van participar a Espanya en activitats a favor de l'organització jihadista DAESH" abans de desplaçar-se i que en viatjar a aquesta zona de conflicte ho van fer "amb plena voluntat de mantenir la seva integració en la referida organització terrorista, aquesta vegada al nucli del seu poder territorial, a la manera d'un quasi estat".

De Yolanda Martínez, el fiscal sosté que "va tenir un paper destacat durant la seva estada a Espanya dins del grup de les dones dels integrants de la brigada al-Àndalus". A la causa consten converses que va mantenir amb el seu marit, "amb qui compartia ideologia", en la qual es mostrava d'acord "en no quedar-se estàtica davant del conflicte sirià i passar a l'acció".

Per la seva banda, el Ministeri Públic indica que Luna Fernández mentre va viure a Espanya també "va jugar un rol clau" dins d'aquest grup de dones d'integrants de la brigada al-Àndalus. De fet, apunta que "exercia el lideratge dins del grup".

EL CALIFAT

El fiscal recorda que després de la proclamació el 2014 del califat d'Estat Islàmic totes dues van atendre la interpel·lació d'Al-Baghdadi i es van establir al territori que dominaven "per colonitzar el territori formant una família sobre el terreny, i contribuir a l'establiment d'institucions i infraestructures pròpies d'una estructura estatal".

Sobre totes dues, explica que allà van adoctrinar en la ideologia de DAESH els menors que depenien d'elles. "Això no és una simple qüestió civil ni d'escassa transcendència, ja que les investigades han fet totes les pautes de conducta que s'esperen de la dona integrada a l'Estat Islàmic", afegeix.

Al fil, la Fiscalia detalla que "una ajudava i suportava l'activitat del seu marit, membre d'un tribunal jihadista dins de l'Estat Islàmic, i l'altra ajudava i suportava l'activitat del seu marit, combatent a les files del DAESH".

L'escrit, recorda que la completa pèrdua de control territorial a Síria i l'Iraq que va patir el DAESH després del lloc i caiguda de la ciutat siriana de Baguz, i les condicions de vida al camp d'acolliment d'Al-Hawl situat a l'est de Síria i controlat per les Forces Democràtiques Sirianes (FDS) "van ser la causa per la qual les investigades van sol·licitar ser repatriades a Espanya".

L'escrit del fiscal conclou que imposa a les dues la pena de sis anys de presó, amb inhabilitació absoluta durant dotze anys, i llibertat vigilada durant cinc anys.

EN LLIBERTAT PROVISIONAL

Va ser el setembre de 2024 que l'Audiència Nacional va acordar la llibertat provisional de totes dues en estimar la petició de la Fiscalia i de les defenses de les dues dones, si bé fixava que estaven obligades a designar domicili a l'efecte de notificacions i requeriments, i a compareixences setmanals davant del jutjat, i els prohibia la sortida del territori nacional i els retirava el passaport.

En el moment de la seva tornada a Espanya, el gener del 2023, totes dues van tornar amb tretze menors: quatre són fills biològics de Yolanda Martínez i nou menors estan a càrrec de Luna Fernández, cinc d'ells fills biològics.