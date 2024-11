L'AN jutja aquesta setmana els etarres 'Santi' i 'Peio' per l'assassinat del periodista López de Lacalle

Tots dos acusats van reconèixer en instrucció la seva participació en l'atemptat i s'enfronten a 26 anys de presó

MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Nacional jutja des d'aquest dimarts els exintegrants de la banda terrorista ETA Aitor Aguirrebarrena, àlies 'Peio', i Asier Arzalluz, 'Santi', per l'assassinat del periodista José Luis López de Lacalle, el 7 de maig de l'any 2000 a Andoain (Guipúscoa). Els dos acusats han reconegut ja la seva participació en l'atemptat.

En l'escrit d'acusació, recollit per Europa Press, la Fiscalia sol·licita que siguin condemnats a 26 anys de presó respectivament per un delicte de terrorisme de causació dolosa de mort, i que hagin d'indemnitzar els familiars del periodista amb 300.506 euros.

Per aquest crim ja van ser condemnats José Ignacio Guridi Lasa, com a autor material, i Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', com qui va organitzar i va ordenar l'assassinat del periodista del diari 'El Mundo', que va morir en rebre diversos trets en ple carrer quan tornava a la seva casa després de comprar la premsa en un quiosc proper.

L'acusació contra Arzalluz i Aguirrebarrena es va ampliar arran d'una sèrie de troballes documentals i indagacions posteriors que van portar a concloure la Policia i la Guàrdia Civil que eren els altres membres del 'comando Totto', que va atemptar contra López de Lacalle, que faltaven per identificar.

Els uniformats van analitzar la documentació trobada el 2002 en una casa situada en Castres (França) on hi havia un magatzem de material logístic d'ETA. En concret, conforme detallen les interlocutòries, es van localitzar manuscrits en basc, les trucades 'kantadas', que "posen de manifest la possible existència d'indicis racionals de criminalitat" contra tots dos.

D'acord amb el relat judicial, 'Txapote', com a "màxim responsable de l'aparell miliar de l'organització terrorista", va captar Guridi Lasa el 1999 i li va encarregar que formés un comando legal armat". Al seu torn, aquest últim va contactar amb 'Santi' i Peio i van constituir el 'comando Totto'. "Van rebre diversos cursets a França sobre maneig d'armes i explosius" i la seva primera missió va ser matar López de Lacalle per ordre directa de García Gaztelu.

Les interlocutòries assenyalen que Guridi Lasa, 'Santi' i 'Peio el van vigilar durant una setmana per establir un patró d'entrades i sortides que el 7 de maig del 2000 no es va complir. Quan esperaven que se n'anés de casa van veure que tornava. Llavors, el primer es va acostar per comprovar que era López de Lacalle i li va disparar quatre tirs mentre els altres dos vigilaven. Després van fugir tots tres plegats en un cotxe.