L'AN investiga si hi ha relació entre els CDR i els quatre detinguts que van planejar sabotejar la Vuelta

MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -

El jutge de l'Audiència Nacional Joaquín Gadea investiga si hi ha cap relació entre els CDR i els quatre detinguts per provar de sabotejar la Vuelta al seu pas per la comarca del Solsonès (Lleida), una acció que el jutge vincula als "grups radicals d'ideologia independentista".

En una interlocutòria d'aquest dijous, recollida per Europa Press, el magistrat de reforç del jutjat central d'instrucció 6 oficia a la Comissaria General d'Informació i a la Prefectura d'Informació de la Guàrdia Civil que informin sobre la vinculació dels quatre detinguts amb els CDR, i també si apareixen relacionats amb altres investigacions vinculades a aquest grup.

El jutge recorda que la detenció d'aquestes quatre persones es va produir quan "pretenien sabotejar la Vuelta ciclista a Espanya" al seu pas per la comarca del Solsonès, "abocant a la carretera C-55 uns 400 litres d'una matèria que, pel que sembla, podria ser combustible, material aparentment combustible i lliscant".

Gadea sosté que "aquesta acció frustrada es contextualitza en una campanya de boicot contra la Vuelta prolíficament publicitada a través de les xarxes socials pels grups radicals d'ideologia independentista, aprofitant l'aparador internacional que suposa la Vuelta ciclista per donar visibilitat a la causa".

I és que, afegeix, "durant les setmanes prèvies, els autoanomenats CDR van encoratjar i van proposar a través de les xarxes socials de manera clara i directa el boicot i la interrupció de les etapes de la Vuelta que transcorrien per Catalunya".

"Aquests grups d'activistes transversals de caràcter independentista, van sorgir a Catalunya mesos abans de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, amb l'objectiu inicial d'assegurar-ne la celebració, després de ser il·legalitzat pel Tribunal Constitucional. Els CDR presenten una organització estructurada de caràcter transversal, que pretén aglutinar el conjunt de l'independentisme, i alhora jerarquitzada, constituïda en comitès territorials i ordenada a través d'una Coordinadora Nacional", explica el magistrat.