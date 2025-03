L'AN estudia si extradeix al Brasil un periodista acusat de participar en l'intent de cop d'estat de Bolsonaro

MADRID 30 març (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Nacional (AN) estudiarà aquest dijous si extradeix al Brasil el periodista Oswaldo Eustaquio, reclamat per aquest país per la seva presumpta participació en l'intent de cop d'estat que la justícia brasilera atribueix a l'expresident Jair Bolsonaro després dels atacs a les institucions a Brasília el 8 de gener del 2023.

En el seu escrit, recollit per Europa Press, la Fiscalia s'oposa a lliurar a les autoritats brasileres el periodista assenyalant que els fets que se li imputen no constituirien delicte a Espanya "en estar emparats per la llibertat d'expressió"; al Brasil, no obstant això, els fets constitueixen un delicte d'abolició violenta de l'estat democràtic de dret i cop d'estat.

La sol·licitud d'extradició assenyala el periodista com a participant d'una campanya per intimidar els funcionaris de policia que treballen a la Policia Federal davant del Tribunal Federal Suprem.

"En concret, a partir de juliol del 2024, a través d'internet i d'X, i en el perfil de la seva filla, es van publicar dades personals d'un comissari de policia federal i imatges de la seva esposa en què afirmava que el comissari era un delinqüent", apunten les autoritats brasileres.

En un d'aquests missatges, s'assegurava que "el comissari que va signar l'acusació de Bolsonaro" havia robat el mòbil de la seva mare el 2020. "És malvat i viola la llei per aconseguir els seus objectius. Va despertar els meus germans i va remenar el meu calaix de roba interior, burlant-se de mi. Déu farà justícia", va publicar.

Aquest mateix mes, a la mateixa xarxa social, es va acusar aquest agent d'"arrestar patriotes innocents i de fer plorar a milers de nens pels seus pares". "Ha entrat a la meva habitació per acusar Bolsonaro. Resaré fins que passi", afegia el missatge, publicat novament des de la xarxa social de la seva filla.

Segons les autoritats brasileres, "a partir d'aquestes publicacions altres perfils van començar a impulsar actes d'exposició i intimidació, comentant 'viu o mort' o a difondre dades sobre altres familiars" del comissari.