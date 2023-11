L'AN dona la raó a Dani Alves i anul·la una reclamació de 2 milions d'euros d'Hisenda pels seus drets d'imatge

La sala posa de manifest "la incorrecció del mètode utilitzat" per part de l'Agència Tributària



MADRID, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Nacional (AN) ha donat la raó a l'exfutbolista Dani Alves i ha anul·lat una resolució de l'Agència Tributària que exigia a l'esportista el pagament de prop de 2 milions d'euros per l'explotació dels seus drets d'imatge.

En una sentència, recollida per Europa Press, la sala contenciosa administrativa estima el recurs d'Alves contra la resolució del Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC), que desestimava la seva reclamació davant l'acord de liquidació dictat per la Dependència Regional d'Inspecció de Catalunya.

L'inici de les actuacions inspectores de caràcter general respecte de l'IRPF corresponent als exercicis 2013 i 2014 per part de l'Agència Tributària va tenir lloc el 2015. Paral·lelament, es van desenvolupar actuacions de comprovació i investigació sobre CEDRO ESPORT S.L. Durant els períodes comprovats, Alves era administrador i titular del 50% del seu capital, mentre que l'altre 50% corresponia a la seva exdona.

En la regularització es va considerar que la cessió dels drets d'imatge per part d'Alves a la seva societat CEDRO ESPORT S.L. per a l'explotació va constituir una operació vinculada i que, en conseqüència, procedia valorar-la segons la llei de l'impost de societats, vigent durant els períodes comprovats.

"Així, el valor de mercat de l'operació consistent en la cessió de drets d'imatge es va xifrar en 1.795.500 euros el 2013 i en 1.645.875,00 euros el 2014, la qual cosa determina, en seu del soci, un ajust primari positiu de 1.795.500 euros el 2013 i de 1.518.339,72 el 2014", recorda la resolució, avançada per 'El Periódico d'Espanya'.

MÈTODES DE CÀLCULS INCORRECTES

Aquestes xifres van donar lloc a "un resultat a ingressar de 2.008.863,46 euros", que va ser la quantitat reclamada per part de la Dependència Regional d'Inspecció de Catalunya al que va ser futbolista del Futbol Club Barcelona.

No obstant això, l'Audiència Nacional sosté que aquesta societat va percebre uns ingressos molt inferiors a les despeses en què va incórrer en aquest assumpte. "Com que aquest resultat és insatisfactori, condueix a una solució del tot irracional i així s'admet en el mateix acord de liquidació, que se soluciona establint que el valor de mercat dels drets d'imatge cedits és de 0 euros en tots dos exercicis", explica.

En aquest context, segons el parer de la sala contenciosa administrativa "amb aquesta solució es posa de manifest la incorrecció del mètode utilitzat pels resultats irracionals als quals condueix".

Per tot això, el tribunal estima el recurs presentat per la representació d'Alves, anul·la la resolució recorreguda i, per tant, la liquidació, al mateix temps que condemna la mateixa administració al pagament de les costes processals.