L'AN desestima el recurs de Boye i confirma que és competent per jutjar-lo per l'operació Mite

La jutgessa el va processar per un presumpte delicte de blanqueig de capitals procedents del 'narco'



L'Audiència Nacional (AN) ha desestimat un recurs de l'advocat Gonzalo Boye en el qual al·ludia a la manca de competència d'aquest òrgan judicial per enjudiciar-lo per un delicte de blanqueig de capitals en relació amb l'operació Mite, la presumpta introducció a Espanya de gairebé quatre tones de cocaïna dirigida per José Ramón Prado Bugallo, àlies 'Sito Miñanco', i l'entramat per ocultar els beneficis.

En una interlocutòria, recollida per Europa Press, la sala d'apel·lació confirma la desestimació de l'article de pronunciament previ presentat per Boye en el qual demanava que s'estimés l'excepció de cosa jutjada, és a dir, que no se l'assegués al banc dels acusats perquè ja havia estat jutjat anteriorment per uns fets similars als de l'operació Mite.

La sol·licitud, declinada el passat mes de juliol per la sala penal, també incloïa una petició de declinatòria de jurisdicció de l'AN. La sala d'apel·lació, no obstant això, explica que si bé la llei no contempla la competència del tribunal per als delictes de blanqueig de capitals, sí que l'estableix quan hi ha connexió amb altres delictes la investigació dels quals s'atribueix a la mateixa Audiència.

En aquest sentit, la resolució explica que tal com exposa la Fiscalia Antidroga en l'escrit d'acusació, en línia amb l'ordre de processament de la jutgessa d'instrucció, les operacions dutes a terme per Boye són accions dirigides per Miñanco per recuperar uns diners intervinguts a l'Aeroport de Barajas el 6 de febrer del 2017.

Uns fets, afegeix, pels quals el ministeri públic acusa l'advocat d'un delicte de blanqueig de capitals, comès en el si d'una organització criminal, procedent del narcotràfic, en concurs amb un delicte continuat de falsificació de document oficial.

"Per tot això, un cop fixat l'objecte del procés en els termes exposats, la connexió entre els fets pels quals s'acusa Gonzalo Boye i l'eventual delicte antecedent contra la salut pública es fa evident, segons el ministeri fiscal, i queda atribuïda la competència a la sala penal de l'Audiència Nacional", postil·la la sala.

Cal destacar que, malgrat aquesta decisió de la sala d'apel·lació, el lletrat encara pot presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem.