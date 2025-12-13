L'AN decideix aquest dissabte si envia a presó Leire Díez, l'ex-president de la SEPI i el soci de Cerdán

Carlos Luján - Europa Press - Arxiu
MADRID 13 des. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional (AN) decidirà aquest dissabte si envia a presó provisional o deixa en llibertat l'exmilitant del PSOE Leire Díez, l'ex-president de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández i l'empresari Antxon Alonso, soci de l'exdirigent socialista Santos Cerdán, detinguts per presumptes irregularitats en contractes públics.
A partir de les 10, els tres detinguts han de passar a disposició judicial davant del titular del Jutjat Central d'Instrucció 6 de l'AN, Antonio Piña.
Díez, Fernández i Alonso van ser arrestats dimecres per agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil per sengles ordres de detenció del jutge, que manté les investigacions sota secret de sumari.
La causa ha estat impulsada per la Fiscalia Anticorrupció i s'hi investiguen presumptes delictes de prevaricació, malversació, tràfic d'influències i organització criminal.
L'instructor va ordenar registres i requeriments d'informació a Madrid, Sevilla i Zaragoza relacionats amb empreses vinculades a Servinabar, la mercantil que --segons les investigacions de l'UCO-- està vinculada a Cerdán.
Els agents van registrar les seus de Forestalia a Madrid i Zaragoza. Així mateix, es van personar a la SEPI, Mercasa, Conaudure i Enusa per requerir informació.
També es van personar per sol·licitar documentació a Correus i els ministeris d'Hisenda i Transició Ecològica, que va precisar que la Guàrdia Civil va anar-hi per reclamar dos expedients administratius que han estat facilitats "amb total col·laboració", i "van ser tramitats amb totes les garanties i seguint els procediments habituals establerts".
La causa també investiga l'ex-president d'Enusa José Vicente Berlanga, segons va anunciar divendres el PSPV. Fonts del cas consultades per Europa Press eleven els investigats a més d'una dotzena.
DÍEZ VA TREBALLAR PER A EMPRESES DE LA SEPI
L'exmilitant del PSOE també figura com investigada per presumptes delictes de tràfic d'influències i suborn en una causa que dirigeix el titular del Jutjat d'Instrucció 9 de Madrid, per presumptament oferir favors a canvi d'informació sobre membres de l'Institut Armat i la Fiscalia Anticorrupció.
El jutge Artuzo Zamarriego considera que l'exregidor socialista "lidera" una "actuació delictiva, continuada i coordinada" per "recaptar informació compromesa o irregular" amb la finalitat de "anul·lar o malbaratar" investigacions en "casos rellevants que afecten a polítics i empresaris".
Díez va declarar el 17 de novembre, davant del jutge, que va mantenir dues reunions amb Cerdán, encara que va dir que va ser com a periodista i que no té cap vincle amb el partit ni va oferir favors. I va fer un repàs per la seva vida laboral, indicant que el 2018 va entrar a Enusa, on va estar fins a 2021, quan se'n va anar amb una excedència voluntària a Correus com a cap de Relacions Institucionals (ambdues companyies depenen de la SEPI).
SERVINABAR VA PAGAR A FERNÁNDEZ
Fernández va ser nomenat pel Govern espanyol president de la SEPI al juny de 2018, càrrec del que va dimitir a l'octubre de 2019 per la seva imputació en el 'cas Aznalcóllar', pel qual va acabar assegut en la banqueta sobre el concurs internacional per a l'adjudicació de la mina, però va quedar absolt aquest any.
Fernández apareix en la documentació que la Hisenda Foral de Navarra va enviar al Tribunal Suprem en el 'cas Koldo' sobre la informació tributària de Servinabar.
En aquests documents es detalla que Fernández va rebre de l'empresa 68.632,48 euros el 2021 i 33.251 el 2023. També consta que li van ser retinguts 40.800 euros el 2022.
LA SEGONA IMPUTACIÓ D'ALONSO
Alonso, administrador únic de Servinabar, està sent també investigat pel Suprem en la peça del 'cas Koldo' relativa a la presumpta trama d'obra pública.
Quan va declarar el 8 de juliol davant del magistrat instructor, Leopoldo Puente, l'empresari va negar el pagament de diners a canvi d'adjudicacions públiques, va desvincular Cerdán d'aquesta empresa i va reconèixer pagar a l'exassessor ministerial Koldo García per intermediar com comisionista de projectes de construcció privats anteriors a 2017.
Alonso va defensar que ell sempre ha estat soci únic de Servinabar, llevant validesa al contracte privat de compravenda trobat per la Guàrdia Civil on consta que Cerdán va adquirir per 6.000 euros 1.350 participacions (45%) d'aquesta empresa, que es va fer amb obres del Govern navarrès per més de 75 milions d'euros.