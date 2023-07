L'AN confirma el judici contra Sito Miñanco i Gonzalo Boye per l'operació Mite

Els dos encausats sostenien que ja havien estat jutjats per uns fets semblants



MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Nacional (AN) ha confirmat el judici contra el narcotraficant gallec José Ramón Prado Bugallo, conegut com 'Sito Miñanco', i l'advocat Gonzalo Boye, que representa l'expresident Carles Puigdemont, entre d'altres, per blanqueig de capitals arran de la seva presumpta implicació en l'operació Mite.

En una interlocutòria, recollida per Europa Press, la sala penal ha desestimat els articles de pronunciament previ presentats per Boye i Miñanco en els quals demanaven que s'estimés l'excepció de cosa jutjada, és a dir, que no s'asseguessin al banc dels acusats perquè ja havien estat jutjats anteriorment per uns fets semblants als de l'operació Mite.

Miñanco, processat per narcotràfic i blanqueig de capitals, demanava que s'estimés l'excepció de cosa jutjada pel segon dels delictes, perquè ja havia estat jutjat i condemnat pels mateixos fets en una sentència de l'Audiència Provincial de Pontevedra el gener del 2019.

La sala assenyala que, tal com manifesta l'escrit de conclusions provisionals de la Fiscalia, resulta que el delicte de blanqueig de capitals pel qual s'acusa Prado Bugallo en l'operació Mite no és pels mateixos fets pels quals va ser condemnat per l'Audiència de Pontevedra.

En aquesta línia, els magistrats asseguren que no es refereixen al mateix espai temporal, que abasta el cas del tribunal gallec fins al 2012, sinó que haurien tingut lloc entre els anys 2016 i 2018.

A més a més, la sala assenyala que l'activitat delictiva tindria origen en l'actuació durant aquell període i mentre complia una condemna de 16 anys i 10 mesos de presó per un delicte contra la salut pública i des del 2016 en un centre en règim de tercer grau.