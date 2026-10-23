L'AN arxiva la causa contra els CDR processats per terrorisme en aplicar l'aval del TJUE a la llei d'amnistia

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
MADRID 23 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional (AN) ha arxivat la causa contra els dotze membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que havien estat processats per un presumpte delicte de terrorisme, en aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que va avalar la llei d'amnistia al procés.
En una interlocutòria recollida per Europa Press, els magistrats de la sala penal declaren el sobreseïment lliure de les actuacions contra els dotze membres dels CDR "per extinció de la seva responsabilitat penal".
Incideixen que tant la Fiscalia com les defenses dels processats havien reclamat que es tanqués la causa a la vista de la sentència que el TJUE va emetre al juliol.
Els magistrats assenyalen que per la fonamentació jurídica d'aquella sentència "s'ha d'entendre" que l'amnistia aprovada "no contradiu les directives europees" relatives a la lluita contra el terrorisme, per la qual cosa "en la llei s'han d'incloure els fets que són objecte d'aquest procediment".
"I atès que es considera que aquests fets, tot i haver estat qualificats provisionalment d'un possible delicte de terrorisme, no constitueixen violacions greus i intencionades dels drets humans i no comprometen, segons la sentència del TJUE, els principis de seguretat jurídica, igualtat de tracte i no-discriminació, a més dels de primacia i cooperació lleial, escau declarar el sobreseïment lliure i l'arxivament de la causa", conclouen.
La decisió arriba després que l'Audiència Nacional enviés una qüestió prejudicial al TJUE sobre la pertinència d'aplicar la llei d'amnistia als processats, ja que, des del seu punt de vista, aquell escenari contravenia el dret comunitari i garantia la impunitat dels delictes.
Va ser el novembre del 2023 quan la sala penal va confirmar la conclusió del sumari acordada per qui va ser el jutge instructor del cas, Manuel García Castellón, i va obrir judici oral contra els 12 membres els CDR processats per pertinença a organització terrorista.
L'AN els va processar per la seva suposada pertinença a l'Equip de Resposta Tàctica (ERT), una cèl·lula integrada per un nucli radicalitzat format per individus provinents de diferents CDR als quals es va atribuir que presumptament volien fer servir la violència per assolir la independència de Catalunya.
Abans de ser partidària d'aplicar l'amnistia, la Fiscalia va demanar fer seure al banc dels acusats els dotze processats per presumptes delictes de pertinença a organització terrorista; tinença, dipòsit o fabricació d'explosius, i estralls en grau de temptativa.