L'AN aixeca la suspensió del procés contra els CDR i pregunta a les parts sobre l'aval del TJUE a l'amnistia

Fernando Sánchez - Europa Press - Arxiu
MADRID 28 set. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional ha acordat aixecar la suspensió del procediment contra 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) processats per presumpta pertinença a organització terrorista i ha donat un termini de deu dies a la Fiscalia i a les parts perquè es pronunciïn sobre els efectes que l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) pot tenir en la causa.
En una providència recollida per Europa Press, la sala penal demana aquests informes abans de resoldre l'article de pronunciament previ sobre l'aplicació de l'amnistia, amb l'objectiu de garantir la contradicció respecte a la incidència que la qüestió pendent pot tenir sobre la sentència dictada pel TJUE.
Aquesta causa va quedar suspesa el setembre del 2024, quan la sala penal de l'Audiència Nacional va acordar plantejar una qüestió prejudicial davant el TJUE en la qual argumentava que la norma podia entrar en col·lisió amb el dret de la Unió Europea, concretament amb les directives referents a la lluita contra el terrorisme i el principi de seguretat jurídica.
Ara, "havent dictat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea la resolució que va motivar aquella suspensió, s'aixeca la suspensió del procediment i se n'acorda la continuació en l'estat processal en què es trobava", indiquen els magistrats.