MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional (AN) ha admès la querella presentada per dues treballadores contra el cantant Julio Iglesias per presumptes delictes contra la llibertat sexual, lesions i tracte degradant.
En un acte, recollit per Europa Press, el magistrat instructor Antonio Piña cita a més a les treballadores a declarar, de manera presencial, el pròxim 3 de febrer i rebutja la querella en relació amb els delictes de tracte d'éssers humans i contra els drets dels treballadors.
Piña admet la querella sobre la base dels indicis que s'aporten, és a dir, el testimoniatge "que constitueix un principi de prova dels fets que justifica l'inici de la investigació penal".