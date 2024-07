L'amo de Glovo avisa que s'enfronta a una multa de Brussel·les de més de 400 milions

MADRID, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

Delivery Hero, la plataforma alemanya propietària de Glovo, ha advertit que es podria enfrontar en última instància a una multa de la Comissió Europea que podria superar els 400 milions d'euros per presumptes pràctiques anticompetitives.

Les accions de Delivery Hero, que havien arribat a caure fins a un 17,4% en l'obertura de la sessió, han aconseguit eixugar gran part de la reculada i abans de les dues hores de negociació ja limitaven el descens al 4,95%.

En un comunicat, l'empresa alemanya va indicar diumenge que la potencial sanció correspondria a un presumpte acord anticompetitiu per compartir mercats nacionals i l'intercanvi d'informació comercialment sensible.

Per tant, el consell d'administració de Delivery Hero ha decidit augmentar significativament una provisió corresponent ja constituïda per un import de 186 milions d'euros després de les inspeccions per sorpresa de la Comissió Europea del juliol del 2022 i novembre del 2023.

"La intenció d'augmentar la provisió es basa en un recent compromís informal amb la Comissió Europea i una anàlisi detallada posterior", ha indicat l'empresa, que ha expressat la intenció de cooperar plenament amb Brussel·les.