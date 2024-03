L'amnistia cobrirà des de novembre de 2011, als acusats del TCu i de terrorisme amb excepcions, segons ERC

BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

L'acord de PSOE, ERC i Junts estableix que la llei d'amnistia cobrirà a partir de l'1 de novembre de 2011, empararà a tots els acusats per l'1-O al Tribunal de Comptes (TCu) i als acusats de terrorisme amb excepció de delictes amb tortura o morts intencionals, informen fonts d'ERC.

Això implica que la nova norma cobrirà "tots els actes de Tsunami Democràtic, com ja feia el redactat anterior", afirma la formació, que considera que es tracta d'una llei sòlida i robusta que cobreix totes les causes derivades de l'1-O.

Consideren que l'acord d'aquest dimecres incorpora algunes millores tot i que en els aspectes fonamentals la llei es manté com estava, per la qual cosa han lamentat que "els dos mesos de retard han provocat per exemple que s'hagi de celebrar alguns judicis que es podien haver aturat i donar marge a les accions persecutòries de jutges com García Castellón".

La formació creu que ha estat "garantia que el que s'acorda cobreix a tothom i té seguretat jurídica i pot passar els filtres de la justícia", i ha celebrat que tiri endavant aquesta llei que recorden han defensat des de fa cinc anys.

"La llei d'amnistia és un èxit que ens permet fer front a la repressió. També seguir endavant en la via de la negociació per aconseguir un referèndum pactat i fer possible la independència", han valorat els republicans.